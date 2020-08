Doodgestoken man in Eindhoven is een 28-jarige Belg

De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een 31-jarige man uit Eindhoven opgepakt.

Een getuige vertelde de politie er aan de steekpartij op de Woenselse Markt in het centrum van Eindhoven een ruzie voorafging.

Volgens de politie Oost-Brabant haalde de dader met een mes uit naar het slachtoffer. Aanvankelijk kreeg de politie een melding van een vechtpartij tussen twee mannen en het slachtoffer, maar het ging uiteindelijk over een ruzie tussen twee personen. De hulpdiensten kwamen ter plaatse met een traumahelikopter om medische bijstand te leveren.

Meteen na de steekpartij is de dader weggevlucht. Het ging om een lichtgetinte man met een lichtkleurige korte broek en ontbloot bovenlichaam. De politie meldde donderdagochtend een verdachte, een 31-jarige man uit Eindhoven, is aangehouden. „Hij wordt op het bureau verhoord. Het onderzoek naar de juiste toedracht van het steekincident is nog volop bezig”, luidt het bij de politie.

Het was woensdagavond vrij druk op de Woenselse Markt. Er waren heel wat getuigen die door de politie werden verhoord. De speurders bekeken ook beelden van camera’s in de buurt en fotografeerden nummerplaten van auto’s die op het plein geparkeerd stonden.