Ouders laten kind (3) achter in bloedhete auto, jongetje overlijdt

De politie werd zondagmiddag rond vier uur gebeld dat de peuter buiten bewustzijn was aangetroffen door een voorbijganger. Al snel bleek dat er niets meer voor hem te doen was. De ouders beweerden dat ze hem voor het laatst rond middernacht gezien hadden toen ze hem naar bed brachten. Toen ze om drie uur ’s middags wakker werden, konden ze hem niet vinden en troffen ze het jongetje uiteindelijk aan in de auto.

Het lichaam van de jongen is meegenomen voor autopsie. „Ik denk niet dat hier sprake is van opzet. Volgens mij is het een kwestie van verwaarlozing dat jammer genoeg dit jongetje het leven heeft gekost”, zo laat politiewoordvoerder Shannon Oliver weten aan lokale media. „Het is gewoon een hele trieste zaak.”