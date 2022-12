Rattenvanger van New York gezocht

Van deze directeur knaagdierbestrijding verwacht men wel dat hij/zij veel uithoudingsvermogen heeft, goed kan communiceren en organiseren, inventief is en zelfs een beetje bloeddorstig. „Ratten zijn niet onze vrienden”, aldus de vacature. De rattenvanger van New York moet samenwerken met allerlei instanties in de stad, om deze leefbaar en gezond te houden. „De ratten zullen deze vacature niet leuk vinden. Maar zij regeren hier niet”, aldus een gemeenteraadslid.

Het is de nieuwste stap in de oorlog tegen de ratten. Er zouden meer dan twee miljoen ratten (en 8,8 miljoen mensen) in de stad leven. Het aantal klachten over ratten in New York steeg in 2022 met 71% vergeleken met 2020. Alleen in Boston en Philadelphia kwamen er meer klachten over ratten binnen.

Helaas is de vacature alleen voor inwoners van New York.