‘Zoveel geld kreeg Hazes voor documentaire’

De documentaire over André Hazes, die vanaf 20 oktober te zien is bij Videoland, is volgens Evert Santegoeds flink ingekort. De hoofdredacteur van Privé vindt het ongelooflijk dat de documentairemakers zo lang hebben gewacht met het uitbrengen van de serie. „Veel materiaal is inmiddels achterhaald”, zegt de showbizzman in een nieuwe aflevering van Strikt Privé. Verder in de podcast: Lil Kleine heeft zijn eerste interview gegeven na de beruchte mishandeling van Jaimie Vaes, koning Charles heeft grote invloed gehad op het draaiboek van de uitvaart van koningin Elizabeth, en niet alles wat Robert ten Brink aanraakt, verandert in goud.

