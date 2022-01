Twee galago-aapjes geboren in Dierenpark Amersfoort

De galago’s komen van oorsprong voor in de beboste gebieden en op de savannes van Senegal tot Somalië en Tanzania in Oost-Afrika. „De aapjes zijn nu nog vooral bij hun moeder te vinden, maar ontdekken binnenkort sprong voor sprong hun verblijf. Dan kunnen we ook hun geslacht bepalen”, aldus Broekman.

Als de moeder eten heeft gevonden, verstopt zij de jongen op een beschutte plek. Ⓒ dierenpark amersfoort

De moeder neemt de jongen mee in haar bek. Ⓒ dierenpark amersfoort

„Wanneer een galago drachtig is, bouwt zij een nest met bladeren en takjes. Na een draagtijd van vier maanden worden de jongen geboren en voor een groot deel opgevoed in dit nestonderkomen”, legt de verzorgster uit. „Maar soms moet moeder even op pad om voedsel te zoeken, dan neemt zij haar jongen mee in haar bek. Als zij dan eten heeft gevonden, verstopt zij de jongen op een beschutte plek dicht in de buurt. Zo blijven haar kleintjes niet onbeschermd in het nest achter. Jonge galago’s hebben onderling een eigen babytaal, zij maken geluiden die oudere dieren niet meer gebruiken.”

Ⓒ dierenpark amersfoort

Senegalgalago’s zijn nachtdieren en dus actief in het donker. Direct na hun geboorte kunnen zij hun ogen openen. Hun nachtogen zijn opvallend; groot en met een reflecterend laagje. Ook opvallend zijn de grote sprongen die de diertjes weten te maken. „Zij springen wel drie tot vijf meter ver en landen daarbij op hun achterpoten. Op deze manier leggen de dieren makkelijk een kilometer per nacht af. Aan het einde van de pootjes zitten ’platte schijfjes’ waardoor het vastpakken aan takken makkelijk gaat.”