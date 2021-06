Bizar: man trekt pistool omdat Starbucks-medewerker zijn cream cheese bij bagel vergeet

De man liep woest terug naar het raam van de Starbucks drive-thru toen hij ontdekte dat hij geen cream cheese had gekregen. Toen de Starbucks-medewerker vroeg of hij de cream cheese wel had betaald, haalde hij woedend zijn pistool tevoorschijn.

De werknemer liet niet over zich heen lopen en lichtte haar vader in, die politiechef bij Miami Gardens is. Delma Noel-Pratt vertelde tegen CBS4 dat zijn 23-jarige dochter is getraumatiseerd door het incident. Ook baart het voorval hem zorgen: „Het is zeer verontrustend dat iemand tot het uiterste wil gaan voor roomkaas op zijn bagel.”

’Pistool viel bijna uit zak’

Nadat de vrouw de roomkaas overhandigde, reed de man weg. Hij werd later aangehouden op basis van de camerabeelden. Tegen de politie ontkende de man dat hij de vrouw had bedreigd. Hij zou het pistool alleen gepakt hebben, omdat het bijna uit zijn zak viel.

De man wordt verdacht van meerdere vergrijpen, onder meer mishandeling met een vuurwapen en het plegen van een gewapende overval. De man is het niet eens met deze aanklacht; er was volgens hem geen sprake van een gewapende overval.

Hij zit vast op een borgsom van 10.000 dollar.