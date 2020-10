Horecabranche stapt toch niet naar rechter om coronasluiting

Dit maakt de KHN-directie dinsdagmiddag bekend. De brancheclub kondigde anderhalve week geleden aan de uitspraak van een rechter in Berlijn te laten onderzoeken door Nederlandse advocaten. De Duitse magistraat had kort daarvoor de door de overheid opgelegde sluitingstijd van 23 uur ’s avonds voor eetgelegenheden nietig verklaard. De rechter bij onze Oosterburen kenschetste de maatregel als te zwaar. Bovendien zou de vroege sluiting amper bijdragen aan een oplossing van de coronacrisis.

De KHN-leiding putte moed uit dit buitenlandse vonnis en zette in eigen land advocaten aan het werk, hierbij volgens directeur Dirk Beljaarts hartstochtelijk ondersteund door leden. Dinsdag meldt de horecavereniging echter dat een nieuwe gang naar de rechter niet aan de orde is. „De situatie in Berlijn laat zich niet zo maar vertalen naar die in Nederland”, zo is de koepel te verstaan gegeven in gesprekken met verscheidene advocatenkantoren.

Kort geding

Vorige week kregen al tientallen particuliere restauranthouders nul op het rekest in een kort geding dat ze bij de Haagse rechtbank aanspanden tegen de Staat om de restaurantsluiting in te trekken. Branchevereniging KHN procedeerde al tijdens de eerste lockdown in het voorjaar tegen het opgelegde horecaslot. Ook toen koos de rechter de zijde van het kabinet.

’Hoop op slimme maatregelen’

Daarmee lijken de juridische opties voor getroffen ondernemers voorlopig uitgeput. KHN heeft nu alle hoop gevestigd op overleg met de overheid over ’slimme maatregelen’. Een voorstel hiertoe is al zo’n twee weken geleden ingediend, samen met ondernemingsvereniging MKB-Nederland en de werkgeversclub VNO/NCW. Het gaat dan om maatwerk, waarbij per horecabedrijf wordt bezien wat wel en niet kan om coronaproof te blijven. Hierbij zou onder meer kunnen worden gekeken naar de vloeroppervlakte, waardoor het ene bedrijf meer gasten mag ontvangen dan het andere.

De horeca wijst er in dit verband nog maar eens op dat ook het adviserende Outbreak Management Team (OMT) opties zag de restaurants open te houden. Dat zou mogelijk zijn als er maximaal vier mensen aan een tafel zitten en het personeel mondkapjes en handschoenen draagt, zo werd het kabinet nog voor de opgelegde sluiting verteld door het OMT. Daarom heeft KHN nog altijd de moed niet verloren: „Wij overleggen met diverse partners over de verdere invulling van een coronaproof model. Concrete verwachtingen kunnen we nog niet uitspreken, maar we houden jullie op de hoogte”, zo meldt de horecakoepel dinsdagmiddag aan haar leden.