Vrouw zit hele nacht voor speelgoedwinkel en bemachtigt Play Station 5 voor zoon

Op de foto, die de politie Zaanstreek deelde, is te zien hoe de vrouw verscholen in een warme jas op een stoel voor de winkel zit. „Mijn naam is Claudia en mijn zoon heet Jim. De PS5 is binnen, godzijdank!!!!”, zo schrijft ze op het kaartje.

Ze bedankt de agent die kwam checken of alles wel in orde was. „Op het moment dat die BMW van de agent stopte dacht ik al: oh nee, die denkt dat ik hier ’te koop’ zit, hopelijk rijdt ie door. (...) Ik had zelfs liever gehad dat hij elk kwartier kwam posten ofzo omdat ik toch enigszins bezorgd was over rare types op dat goddeloze tijdstip.”

Haar zoon is dolblij met de inzet van zijn moeder, hij heeft de felbegeerde Play Station binnen. „Op de terugweg naar Krommenie deed mijn zoon alsof we met een pasgeboren baby in de auto zitten.”