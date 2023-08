Zomers weekendweer met in de nacht vallende sterren

Zonnige vrijdagmiddag

Deze middag ontstaan verspreid over het land stapelwolken, maar tussendoor is veel ruimte voor de zon. Het is inmiddels alweer een tijdje geleden maar op uitgebreide schaal wordt het vanmiddag zomers warm in ons land. Landinwaarts liggen de maxima veelal tussen 25 en 28 graden. Plaatselijk kan het in Limburg zelfs de 30 graden aantikken.. Alleen vlak aan zee en op de Waddeneilanden is het met 23 graden relatief koeltjes. De wind blijft zwakjes.

Tegen het einde van de vrijdagmiddag kan in het oosten mogelijk gaan regenen of zelfs onweren. Op verreweg de meeste plekken blijft het gewoon droog. Al met al een perfecte middag om er lekker op uit te gaan of om het weekend af te trappen op het terras.

Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking in de late uurtjes steeds meer toe. Dit kan gepaard gaan met enkele pittige buien. Af en toe kan het flink plenzen en plaatselijk is ook wat onweer mogelijk. Maar het is niet fris: de temperatuur blijft hangen tussen de 16 en 19 graden.

Vallende sterren

Ook zaterdagochtend hebben we nog met deze buien te maken. De buien trekken in de loop van de ochtend verder noordoostwaarts over het land. Vooral in het oosten kan het af en toe nog stevig regenen en komt mogelijk ook wat onweer voor. In het westen wordt het als eerste droog en aan het begin van de middag is het in bijna heel het land alweer droog. Er volgt een vrij rustige zomermiddag met veel ruimte voor de zon. Het wordt uiteindelijk zo’n 22 graden.

Het is zaterdagavond overal droog en op veel plekken kan nog even van de zon worden genoten. In de nacht van zaterdag op zondag zou het vrij helder moeten zijn. Mogelijk zijn dan de vallende sterren van de Perseïden te zien. Bij gunstige condities zijn er tussen de 38 en 50 vallende sterren per uur te zien. Een waar spektakel dus! Je moet er wel laat voor opblijven, of juist vroeg opstaan. De meeste vallende sterren zijn te zien rond 04:00 uur s'nachts.

Zomerse zondag

Op de tweede dag van het weekend staat er een rustige zomerdag op het programma. Al zijn enkele wolkjes niet overal uitgesloten. Daarnaast is een enkele bui niet uitgesloten, maar verreweg de meeste plaatsen houden het droog. Aan de temperatuur verandert weinig ten opzichte van zaterdag. Het wordt circa 22 graden.

Daarna weinig verandering

Ook maandag verandert er vooralsnog weinig. Het is overwegend droog met een mix van wolken en zon. De temperatuur valt wel iets hoger uit. Het wordt zo’n 24 graden.

Voor liefhebbers van warm zomerweer is er hoop. De dagen daarna loopt de temperatuur mogelijk verder op. Met een oostenwind wordt namelijk warmere lucht naar ons land aangevoerd en dan kan het vervolgens weer zomers warm worden. Zelfs tropische temperaturen zijn richting volgend weekend niet uitgesloten, al is dat natuurlijk nog wel ver weg.