Noodtoestand in delen Oklahoma om tornado: man omgekomen, meerdere mensen vermist

In het noorden van Texas werd de regio Lamar zwaar getroffen. Ongeveer vijftig huizen werden verwoest of zwaar beschadigd. Volgens de lokale autoriteiten belandden tien slachtoffers in het ziekenhuis. Twee van hen zijn er slecht aan toe, maar zijn buiten levensgevaar.

In Oklahoma is de situatie het ergst in de counties Bryan, McCurtain, Chocktaw en Le Flore. Naar Idabel, met 7000 inwoners het grootste woongebied van McCurtain County, zijn zoek- en reddingsteams gestuurd. Op sommige plaatsen is ook sprake van wateroverlast.