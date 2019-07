Rusland en Nederland praten verder over MH17

MOSKOU - Rusland en Nederland zijn nog steeds in gesprek met elkaar over de neergeschoten vlucht MH17. Dat zei de Russische plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken Alexander Groesjko tegen het Russische persbureau TASS. De twee landen voerden eerder dit jaar diplomatiek overleg over de aansprakelijkheid van Rusland voor de vliegtuigramp.