Alleen de planeet zelf is groter: Las Vegas pakt uit met grootste bol op aarde

Eerst even de cijfertjes: de MSG Sphere op de wereldberoemde Strip in Las Vegas is bijna 112 meter hoog en ruim 157 meter breed. De buitenkant, goed voor 54.000 vierkante meter, is opgebouwd uit liefst 1,2 miljoen ledlampjes „ter grootte van hockeypucks.” Binnen is plaats voor bijna 18.000 mensen én het grootste ledscherm ter wereld: 19.000 op 13.500 pixels. En tot slot nog de kostprijs van het „bolwerk”: ruim 2,3 miljard dollar, ofwel zo’n 2,1 miljard euro.

Ⓒ AFP

Formule 1 en U2

Maar waarvoor moet die gigantische bol nu dienen? Eigenaar Sphere Entertainment Co. omschrijft het gebouw als „de toekomst voor entertainment, met als doel om de wereld te verbazen.” In de toekomst is het de bedoeling om er optredens en film- en sportevenementen te organiseren. Zo zal de komende jaren bijvoorbeeld een deel van de Formule 1-race in Las Vegas zijn weg vinden door het pand.

Maar de officiële opening staat gepland op 29 september, als het startschot wordt gegeven van een reeks van 25 concerten van de Ierse rockband U2. „De meeste poppodia zijn sportpodia. Ze zijn gemaakt voor sport, niet voor muziek. Dat is hier anders”, zo verwees zanger Bono al naar de liefst 164.000 luidsprekers die in het gebouw zijn voorzien. „Dit is lichtjaren vooruit op alle andere locaties waar we al speelden”, beaamde ook gitarist The Edge.

Op de Fourth of July, de dag waarop de Amerikanen hun onafhankelijkheid vieren, kreeg het aanwezige publiek al een voorsmaakje van wat er allemaal mogelijk is. Tijdens een zinderende lichtshow veranderde de attractie eerst in een Amerikaanse vlag, vervolgens in een oogbol, een basketbal en de aarde zelf. Of wat dacht u van een Halloween-pompoen of een sneeuwbol voor Kerstmis? Het kan allemaal.

Ⓒ AP

’Doorn in het oog’

Visuele magie voor de ene, een nieuw staaltje lichtvervuiling voor de andere. Want zeker niet iedereen was even overtuigd van de „schoonheid” van de Sphere. „Het coolste gebouw ooit. Ongelooflijk”, zo omschreef iemand het op social media. „Een doorn in het oog van 2 miljard”, luidde het dan weer bij iemand anders. Of nog: „Misschien niet de meest populaire mening, maar de Sphere is gewoon lelijk.”

Tal van andere gebruikers uitten dan weer hun bezorgdheid over het energieverbruik van het gebouw en stelden in vraag of de verschillende displays in de toekomst niet tot auto-ongelukken zou kunnen leiden. „Stel je voor dat je aan het rijden bent en plots verschijnt er vanuit het niets een gigantische basketbal. Echt eng.”