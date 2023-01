Hyena kort ontsnapt uit verblijf in safaripark Beekse Bergen

Niet de hyena uit het verhaal. Ⓒ ANP

Hilvarenbeek - Een hyena is kort ontsnapt uit haar verblijf in safaripark Beekse Bergen. Het vrouwtje is niet in de buurt gekomen van de bezoekers. Desondanks moesten zij wel een klein uurtje naar de binnenlocaties, volgens het protocol. De verzorgers wisten het dier te verdoven en terug te brengen naar het verblijf.