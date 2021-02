PvdA-lijsttrekker Ploumen haalt uit naar corona-optredens Rutte

Verder wil de PvdA een digitaks invoeren voor grote techbedrijven als Google en Facebook. Ploumen stelt in een toespraak tussen de weefgetouwen van het Textielmuseum in Tilburg dat het tijd is om het „rechts-liberale denken failliet te verklaren” en van Nederland een „vereniging” te maken.

Kritiek op persconferenties Rutte

Volgens de kersverse lijsttrekker is dat ’heel anders’ dan het kabinet van Rutte en Hoekstra: „Zij zien Nederland als een multinational met een winst en verliesrekening.” Ploumen haalt uit naar de vele corona-optredens van de demissionair minister-president en VVD-lijsttrekker: „Persconferentie na persconferentie, maar geen plan hoe het verder moet met corona. Geen echte oplossingen voor de diepe sociale crisis waar Nederland in zit.”

Ook over CDA-leider Hoekstra is Ploumen venijnig: „Zijn eerste daad als lijsttrekker van het CDA? Het schrappen van de verhoging van het minimumloon. Zijn tweede daad? Een voorstel om de vergoeding van commissarissen van staatsbedrijven te verhogen met 15 tot 20%.”

Verkiezingen

Ondanks de kritische woorden laat Ploumen na haar toespraak weten dat de PvdA beide partijen niet wil uitsluiten. „De PvdA wil wel alleen in het kabinet met een andere linkse partij”, zegt de sociaaldemocraat. Hoort D66 ook in die categorie? „We delen een aantal progressieve waarden, maar ze moeten op sociaaleconomisch terrein dan nog wel wat opschuiven.”

Opvallend is dat SP-leider Lilian Marijnissen deze campagne samenwerking met de VVD niet meer uitsluit. Bij Buitenhof recenseerde ze het succes van rechts in de peilingen als een politieke kentering: „De VVD schuift onze kant op. De politieke winst is dat we het politieke midden naar links trekken.”

VVD

Ploumen deelt die analyse niet: „Ik vind dat de VVD helemaal niet naar links opschuift.” De PvdA vierde in Tilburg het 75-jarig bestaan in het Textielmuseum. Het scheelde bij de vorige verkiezingen niet veel of de partij was zelf een museumstuk geworden door een historisch slechte uitslag. Zondag telt de partij 13 virtuele zetels in de peiling van De Hond. Linkse concurrenten GL en SP moeten het ieder doen met 9 zetels.