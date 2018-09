Proces fatale steekpartij Middelburg moet over

De steekpartij volgde op onenigheid die de destijds 51-jarige Middelburger had met een groepje jongeren dat hem al vaker zou hebben getreiterd. Op de bewuste dag had het latere slachtoffer de man achtervolgd tot in het halletje van een café. Daar stak Ter B. zijn belager neer, volgens zijn advocaat omdat hij geen kant meer op kon.

Het gerechtshof meende echter dat er geen sprake was van noodweer, omdat de verdachte zich aan de aanval had kunnen en moeten onttrekken door het café in te lopen. Maar de Hoge Raad vindt dat noodweer op ontoereikende gronden is afgewezen. Volgens de hoogste rechter sluit de motivering van het hof niet aan bij de verklaring die de verdachte heeft afgelegd over de fatale gebeurtenissen. De zaak wordt terugverwezen naar Den Bosch voor een nieuwe berechting.