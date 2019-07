Arrestaties na rel om dood officier Venezuela

De dood van Acosta leidde tot veel ophef. Hij was na zijn arrestatie op 21 juni dagenlang spoorloos. Daarna zou hij in een rolstoel voor de rechter zijn verschenen. De officier was volgens zijn advocaat niet meer in staat te praten en leek gemarteld te zijn. Hij stierf de volgende dag in een legerziekenhuis.

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Michelle Bachelet zei eerder „geschokt” te zijn door beschuldigingen van martelpraktijken. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken concludeerde dat Acosta overleed „terwijl hij werd vastgehouden door de gangsters van Maduro en hun Cubaanse adviseurs.”

De Venezolaanse autoriteiten zeggen dat twee medewerkers van de militaire inlichtingendienst zijn opgepakt vanwege de dood van de officier. Het gaat om een luitenant en een sergeant.