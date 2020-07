Top TU Delft declareert 60.000 euro aan taxiritjes

De top van TU Delft declareert veel taxiritten. Ⓒ FOTO PETER VAN ZETTEN

DELFT - De top van de Technische Universiteit (TU) Delft heeft vorig jaar 60.000 euro gespendeerd aan taxiritjes. Behalve dat dit 12.000 euro meer is dan in 2018 is het ook opmerkelijk dat de universiteit medewerkers juist stimuleert met het openbaar vervoer te reizen.