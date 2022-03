Eigenaar van belaagd restaurant HaCarmel is overleden tijdens vakantie in Israël

De koosjere eetgelegenheid aan de Amstelveenseweg heeft twee keer te maken gehad met een aanslag. De terrorist in kwestie is de 32-jarige Saleh A., die op 8 mei 2020 gehuld in camouflagekleding drie ruiten van het restaurant insloeg en een Israëlische vlag die nog half binnen hing in brand stak. Het was de tweede keer dat HaCarmel zijn doelwit was. In 2017 was zijn woede over het Israëlisch/Palestijnse conflict ook al aanleiding om vernielingen aan te richten.

Vorig jaar werd de restauranthouder ook maandenlang bedreigd. Hij werd herhaaldelijk anoniem opgebeld door een schreeuwende man die scheldkanonades afstak en bedreigingen uitte. Ondanks deze bedreigingen en vernielingen hield Bar-On de deuren van zijn restaurant gewoon open.

Inspiratie

De waardering voor zijn moed is groot. Esther Voet, hoofdredacteur van het Nieuw Israelitisch Weekblad, noemt hem ’een man met een warm hart die zich niet liet kisten’. ,,Hij maakte de wereld kleurrijker’’, schrijft ze op Twitter. Het Amsterdamse advocatenkantoor beschrijft Bar-On als ’strijdvaardig’ en iemand die ’altijd doorging’. En volgens NCAB was hij ’een inspiratie voor iedereen’.