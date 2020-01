Raadsels rond dode in studentenhuis Amsterdam: ’Wat die klap was, geen idee’

Het incident vond plaats op de derde verdieping. Ⓒ De Telegraaf

AMSTERDAM - Ouders en studenten lopen met supermarktshoppers uit het appartement op de derde verdieping van de flat Daalwijk in de Bijlmer waar in de nacht van maandag op dinsdag een 26-jarige man om het leven kwam door een schot in zijn rug. Niemand wil de pers te woord staan. Wat er precies is gebeurd, laat ook de politie in het midden. Een jonge student medicijnen uit een andere flat: „Iedereen vraagt zich nu af waarom er in die flat een pistool voorhanden was.”