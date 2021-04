Poetin zwijgt Navalny en Oekraïne dood in zijn jaarlijkse toespraak

De twee Russische onderwerpen die het wereldnieuws domineren, zweeg het staatshoofd dood. Dat Navalny niet genoemd werd, was te verwachten: Poetin noemt zijn voornaamste criticus überhaupt nooit bij naam.

Maar zijn lippen werden zeker gelezen over de recente troepenopbouw aan de Oost-Oekraïense grens, waar volgens de EU ruim 100.000 Russische soldaten zijn opgehoopt. Volgens het Kremlin zijn dit militaire oefeningen die volgende week aflopen.

In aanloop naar de grote toespraak woedden de speculaties dat Poetin juist nu een tipje van de sluier zou oplichten over zijn bedoelingen met de twee splinterrepublieken in Oost-Oekraïne.

Asymmetrisch en hard

De aanwezige parlementariërs, regeringsleden en gouverneurs zochten tussen de regels lezen naar de buitenlandse ambities van hun voorganger.

De tien minuutjes die Poetin aan het einde van zijn toespraak aan de internationale politiek weidde, waren doorspekt van dreigementen waarin concrete namen ontbraken. „Organisatoren van provocaties tegen Rusland zullen daar spijt van hebben zoals ze al lange tijd geen spijt hebben gehad.”

De Amerikaanse president Joe Biden noemde Poetin ook niet bij naam. De twee staatshoofden staan al weken met de hoofden tegen elkaar, vanwege de spanningen rond Oost-Oekraïne en de uitzetting van Russische diplomaten door de VS als vergelding voor een cyberaanval.

„Als iemand de bruggen wil verbranden of zelfs opblazen, moet die weten dat ons antwoord asymmetrisch, snel en hard zal zijn”, leek Poetin te hinten op deze ontwikkelingen.

Staatsgreep

Het enige collega-staatshoofd dat Poetin wél bij naam noemde, was de Wit-Russische alleenheerser Aleksandr Loekasjenko. Hij reproduceerde het nieuws dat Loekasjenko vorige week naar buiten bracht over een verijdelde staatsgreep.

In Moskou waren door de Russische en Wit-Russische geheime diensten twee Wit-Russen opgepakt, waarvan één met een Amerikaans paspoort, die namens de VS een moordaanslag op Loekasjenko zouden hebben beraamd. „Dat gaat echt te ver”, zei Poetin.

Daags na zijn toespraak ontvangt Poetin zijn Wit-Russische collega in Moskou. Die kondigde afgelopen zaterdag „een van de belangrijkste beslissingen in een kwart eeuw presidentschap aan”, waardoor gespeculeerd wordt over verdere integratie van de twee buurlanden.

Wensdenken

Het blijkt achteraf wensdenken dat Poetin de écht belangrijke thema’s zou roeren. Hij beloofde zelf vooral sociaaleconomische thema’s te bespreken – dat deed hij ruim een uur - en „enkele woorden over het buitenland” te spreken.

Met beloftes over de aanleg van nieuwe wegen, het doortrekken van gasleidingen naar afgelegen huizen en een eenmalige gift van 10.000 roebel (110 euro) voor schoolgaande kinderen houdt hij de stemmers zoet. „Excuses dat ik het over zulke alledaagse dingen heb, maar dit is waar mensen mee leven”, verontschuldigde hij zich.

Tegelijkertijd verschenen de eerste berichten over aanhangers van Navalny die in het verre oosten van het land werden opgepakt bij de demonstraties die daar al waren begonnen. Het team van de hongerstakende oppositieleider heeft opgeroepen tot protesten in 106 steden op woensdagavond en hoopt op honderdduizenden deelnemers.