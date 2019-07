NVWA controleert extra op dierenwelzijn

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voeren extra controles uit om te zien of veehouders zich houden aan de regels voor dierenwelzijn. Ook worden veetransporteurs extra gecontroleerd.

De veesector heeft afspraken gemaakt dat dieren niet mogen worden vervoerd bij temperaturen boven de 35 graden. „Deze norm in het Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen geldt bij aanvang en onderweg en is dus niet afhankelijk van de temperatuur bij het KNMI in De Bilt. Bedrijven moeten hier tijdens warme dagen dus extra aandacht voor hebben bij het plannen van veetransporten”, aldus de NVWA.

Het dierentransport bestaat vooral uit de gang van de boerderij naar het slachthuis. Om tijdens het transport en tijdens het wachten in de vrachtwagen bij het slachthuis de heetste periode van de dag en temperaturen boven de 35 graden te vermijden, passen veel slachthuizen hun slachttijden aan.