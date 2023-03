Sloop van woning Marc Dutroux van start gegaan: ’Einde van een triest hoofdstuk’

24 uur per dag politiebewaking, patrouilles die rondrijden, slagbomen en boetes voor wie het terrein durft te betreden. Er zijn heel wat maatregelen genomen om te garanderen dat de afbraak de komende twee weken vlot verloopt in Sars-la-Buissière, deelgemeente van Lobbes.

Tekst gaat verder onder de foto

Marc Dutroux. Ⓒ ANP / EPA

Werkmannen zijn daar maandag begonnen met het leeghalen van de woning van de veroordeelde seriemoordenaar Marc Dutroux (66), waar in augustus 1996 de lichamen van Julie en Mélissa gevonden werden na zijn getuigenis. Woensdag wordt de sloophamer bovengehaald en is de nachtmerrie van de buurtbewoners voorbij.

„Het geeft veel voldoening om te zien dat de sloop van het huis vandaag begint”, zei Lucien Bauduin, burgemeester van Lobbes, bij Télésambre. „Dit is het einde van een triest en ernstig hoofdstuk in de geschiedenis van onze regio.” Hij nam vorige week contact op met de ouders van Julie en Melissa, zo zei Bauduin nog, om hen het nieuws te vertellen. Wat met de grond gedaan zal worden na de afbraak, is nog niet zeker. „Daar gaan we nu over nadenken.”

In juni 2022 werd ook het huis van Dutroux in Marcinelle al gesloopt. Het is uit de kelder van die woning dat Sabine Dardenne en Laetitia Delhez bevrijd werden. De kelder waar voor hen Julie en Mélissa de hongerdood gestorven waren, voor ze begraven werden in Sars-la-Buissière. Op de plaats van het huis in Marcinelle komt een herdenkingspark.