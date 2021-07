Advocaat: uit Mallorca ’gevluchte’ verdachte zal zich melden

Wanneer dat precies zal gebeuren, wil de raadsman niet zeggen. De Nederlandse politie wacht officieel nog op een verzoek van de Spaanse politie om tot actie over te gaan, maar het is uiteraard mogelijk dat verdachten zelf de vlucht naar voren maken en zich al maandagavond of dinsdag bij de politie melden. Roozemond laat weten dat het in de lijn der verwachting ligt dat zijn cliënt een verklaring zal afleggen, maar dat het nog te vroeg is om daar zekerheid over te geven.

Roozemond pleit ervoor om de zaak rond het geweld op het Spaanse vakantie-eiland in Nederland af te handelen. ,,De wet zegt dat dat kan. Het gaat bovendien om een grote groep Nederlandse verdachten en een groep Nederlandse slachtoffers. Het proces zal zich concentreren rond de verklaringen van deze mensen en camerabeelden’’, zegt Roozemond. Hij denkt dat Spanje en Nederland om die reden prima gezamenlijk kunnen optrekken.

Vlucht

De Utrechtse advocaat vertegenwoordigt één van de verdachten die vrijdagochtend halsoverkop naar Nederland vloog, toen hen volgens de Spaanse politie duidelijk werd dat zij mogelijk opgepakt zouden worden op Mallorca. Daar zouden ze, zo luidt de verdenking, in de nacht van dinsdag op woensdag een groepje landgenoten hebben mishandeld. Een van de slachtoffers werd dusdanig toegetakeld, dat hij zondag overleed aan de gevolgen van het geweld.

Roozemond wil voorlopig niet ingaan op de identiteit van zijn cliënt en diens rol. Ook vragen over het gebeurde en het plotse vertrek uit Mallorca blijven onbeantwoord, net als vragen over advocaten van andere verdachten of hun rol. De cliënt klopte zelf aan bij Roozemond vanwege de verdenking aan zijn adres.