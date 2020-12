Strengere lockdown in Duitsland, winkels en scholen dicht

Mensen op straat in Berlijn. Ⓒ ANP / HH

BERLIJN - De Duitse regering en deelstaten zijn het eens geworden over een veel strengere lockdown. Die gaat op 16 december in en duurt tot 10 januari. In die periode moeten veel winkels de deuren sluiten en ook scholen moeten in principe dicht, maakte bondskanselier Angela Merkel bekend.