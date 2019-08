Amsterdam kraakt onder misdaad

Dat zijn de vernietigende en verontrustende conclusies van het vertrouwelijke onderzoek De achterkant van Amsterdam naar ondermijnende criminaliteit in de hoofdstad in opdracht van de gemeente Amsterdam. Het rapport is toegespeeld aan De Telegraaf.

Het onderzoek is gedaan door hoogleraar bestuurskunde Pieter Tops en onderzoeksjournalist Jan Tromp. Het rapport wordt vrijdag gepresenteerd.

Drugsgerelateerde criminaliteit in Amsterdam heeft vrij spel en een ontwrichtende werking op de stad. De gemeente pakt niet door bij projecten die verwevenheid van de onder- met de bovenwereld moet voorkomen en informatie tussen relevante instanties wordt nauwelijks gedeeld. Het ontbreekt aan inzicht in de mate waarop crimineel geld in de legale economie wordt gepompt. Het terugdringen van de ondermijnende drugscriminaliteit kost zeker tien tot vijftien jaar.

