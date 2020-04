Fans verbaasd: bijzondere ondertitel Obama in serie over Michael Jordan

Barack Obama is groot fan van de Chicago Bulls, waar Jordan in de jaren 90 speelde. En dus werd hij logischerwijs geïnterviewd voor de serie. De voormalig president van Amerika had alleen nogal een bijzondere ondertitel. Zo wordt hij bestempeld als ’voormalig inwoner van Chicago’ en dat vinden veel mensen hilarisch.

„Donald Trump heeft de reputatie van president van Amerika zijn zo ontzettend vernaggeld dat Barack Obama dacht: ’nah, ik ben liever gewoon voormalig inwoner van Chicago’”, aldus een Twitteraar.

„Mijn nieuwe doel in het leven is de persoon ontmoeten die besloot dat Barack Obama een voormalig inwoner van Chicago genoemd zou worden”, zo omschrijft een andere Twitteraar zijn gedachtes.

Ene Shy Guy schrijft: „Obama een voormalig inwoner van Chicago noemen is nogal een understatement.”

ChanMan laat weten: „Ooh dat is wie Barack Obama is! Hij is een voormalig inwoner van Chicago. Ik vroeg me al af wie hij was.”