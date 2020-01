Deelname Nijmeegse Vierdaagse weer duurder

De prijsverhoging van een kleine twintig procent komt bovenop de fel bekritiseerde verhoging van twee jaar geleden, toen het inschrijfgeld ook al met zestien euro steeg, indertijd van 64 naar 80 euro. Volgens de marsleiding is de nieuwe prijsstijging noodzakelijk om de steeds hogere kosten het hoofd te kunnen bieden: „We hebben te maken met inflatie en een overheid die zich steeds verder terugtrekt.” Verder gelden steeds striktere veiligheidseisen die geld kosten.

De organisatie zegt flink te hebben ingeteerd op de reserves en wil een buffer achter de hand houden: „We hoeven als stichting geen winst te maken, maar hebben wel een reservepotje nodig om bij voorbeeld een editie met tegenvallende deelnemersaantallen of een afgelasting te kunnen opvangen. Door de steeds vaker voorkomende weersextremen is dat laatste inmiddels een reëel scenario waarop we voorbereid willen zijn”, zo meldt de Vierdaagse-leiding.

De organisatie heeft ook goed nieuws te melden: de inschrijflimiet stijgt naar 49.000 deelnemers, terwijl die de afgelopen drie jaar steeds op 47.000 lag. De ervaring leert de marsleiding dat jaarlijks toch tweeduizend mensen ruim tevoren annuleren en nog eens datzelfde aantal na betaling alsnog afhaakt. Voorheen werden geannuleerde inschrijvingen doorgeschoven naar mensen die alsnog werden ingeloot na herinschrijving. Dit jaar wordt er voor het eerst gekozen voor een oprekking van de limiet: bij de 49.000 zijn de annuleringen en ’no shows’ op voorhand meegenomen, zo meldt de organisatie: „Zo hebben alle deelnemers meer tijd om zich goed voor te bereiden op de prestatietocht.”