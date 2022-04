Israëlier en Palestijn doodgeschoten op Westelijke Jordaanoever

„Terroristen arriveerden bij de toegang tot de stad en schoten op de bewaker in zijn wachtpost”, aldus het Israëlische leger in een verklaring over de aanval op de bewaker. Hulpdiensten hebben bevestigd dat de man van in de twintig aan zijn verwondingen is overleden.

De aanvallers zouden met een vluchtauto zijn ontkomen. Militairen zijn een zoekactie naar de daders begonnen. Wegen in het gebied zijn om die reden afgesloten.

Hamas, dat de dienst uitmaakt in Gaza, heeft de aanval op de Israëlische bewaker geprezen als een „heldhaftige operatie om de islamitische vastenmaand ramadan af te sluiten.” In een verklaring spreekt Hamas-woordvoerder Hazem Qassem van een vergeldingsactie naar aanleiding van nieuwe confrontaties tussen Palestijnen en de Israëlische politie rond de al-Aqsa-moskee in bezet Oost-Jeruzalem. Daarbij raakten vrijdag 42 mensen gewond, 22 van hen moesten naar het ziekenhuis.

Elders op de Westoever, in de stad Azzun, werd volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid vrijdag ook een man doodgeschoten door Israëlische troepen. Het is niet bekend of de twee dodelijke aanvallen verband houden met elkaar.

Sinds eind maart zijn tientallen mensen omgekomen bij geweld over en weer. De spanningen zijn hoog opgelopen sinds het begin van de ramadan en ook rond Pasen en Pesach kwam het tot ongeregeldheden. Dinsdag werd er nog een Palestijnse man doodgeschoten door het Israëlische leger bij een inval in een vluchtelingenkamp op de Westelijke Jordaanoever.