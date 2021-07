Schrik zit er goed in op camping Rheeze na zedenincident: ’Zelfs hier oppassen geblazen!’

Op camping De Zandstuve in het Overijsselse Rheeze vond maandag, voor de tweede keer in enige maanden tijd, een zedenincident plaats in een toiletgebouw. Ⓒ Robert Hoetink

Rheeze - De schrik zit er goed in op camping De Zandstuve in het Overijsselse Rheeze. Maandag vond er een zedenincident plaats in een toiletgebouw. Voor de tweede keer in korte tijd. De politie neemt de zaak hoog op en hoopt dat vakantiekiekjes en video’s van gasten kunnen helpen om de verdachte te vinden, laat woordvoerder Simen Klok van de politie Oost-Nederland weten. Ouders zijn behoedzaam en waakzaam.