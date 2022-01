Plastisch chirurgen na drukke dagen: ’We zijn terug bij af’

Het jongste slachtoffer is een jongetje van slechts 7 jaar oud. Ook hij onderging een gedeeltelijke amputatie waarbij meerdere delen van vingers moesten worden verwijderd. Zestien van de 39 door vuurwerk geraakte personen zijn minderjarig. Verreweg de meeste letsels werden volgens NVPC veroorzaakt door de cobra, een knalvuurwerk.

Veel brandwonden en botbreuken moesten worden behandeld en er zijn vijf volledige handamputaties uitgevoerd.

„Het aantal slachtoffers is meer dan verdubbeld ten opzichte van vorig jaar; toen waren er 18 vuurwerkslachtoffers. Ook toen was er een vuurwerkverbod. We zijn eigenlijk terug bij af, bij de situatie van twee jaar geleden toen er nog geen verbod was en er 50 slachtoffers zijn behandeld”, zegt plastisch chirurg dr. Annekatrien van de Kar, verbonden aan het OLVG.

Ernstige zorgen

De NVPC wil dat de overheid maximaal optreedt tegen het afsteken van illegaal vuurwerk. Van de Kar: „We maken ons ernstige zorgen. In Nederland geldt een vuurwerkverbod, maar aanschaf uit andere landen wordt slechts afgeraden.”

De koepelorganisatie pleit overigens al jaren voor een verbod op consumentenvuurwerk en stevige handhaving op illegaal vuurwerk.

„Als je ziet hoeveel vuurwerk er de lucht in is gegaan, leek het wel op de jaren van vóór het verbod. Dit zien we ook in aantallen slachtoffers. We hadden gehoopt dat de daling van vorig jaar door zou zetten. Dat kan alleen met strengere handhaving.”