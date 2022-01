Columns & Opinie

’Waarom niet per direct iedere ziekenhuispatiënt voor opname testen?’

Hester Zitvast schrijft over dat wat haar opvalt in het nieuws. Dit keer over het Radboudumc, waar patiënten vanaf nu een standaard PCR-test bij opname krijgen. „Hoe langer ik er over nadenk, hoe gekker ik het vind dat dit niet al lang en breed is ingevoerd. Wie wil er nou aan zijn blindedarmoperati...