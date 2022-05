Piet Hein Donner moet impasse Haagse formatie doorbreken

Donner is voormalig minister van Justitie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook is hij voormalig vice-president van de Raad van State. Hij is bovendien minister van staat. De gemeenteraad kwam donderdag in een debat over de gestrande, tweede formatiepoging tot de conclusie dat een adviseur ‘die boven de partijen staat’ nodig is om de formatie uit het slop te trekken.

Direct aan de slag

Deze week kwamen verkenners Joost Sneller en Annelien Bredenoord met hun eindverslag. Acht van de ruim veertig meerderheidscoalities die mogelijk waren, slaagden niet door één of meerdere bezwaren van partijen. Volgens de verkenners ontbrak het de partijen ‘aan de politieke wil om over de eigen schaduw heen te stappen en de handen ineen te slaan’. Eerder deden hoogleraar Geerten Boogaard en oud-Kamerlid Gert-Jan Oplaat een poging om tot een coalitie met de grootste partij Hart voor Den Haag te komen. Het corruptieonderzoek van het Openbaar Ministerie naar oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui staat in de weg. PvdA, GroenLinks en D66 weigeren samenwerking zolang dit onderzoek loopt.

De Haagse gemeenteraad vertrouwt op Donners expertise om met een gedegen advies te komen. Er wordt geen tijd verspild: vrijdag gaat Donner direct na zijn aanstelling aan de slag.