Hennepplantage van 100 voetbalvelden door de versnipperaar

Volgens de Spaanse politie vertegenwoordigde de planten een waarde van zeker 100 miljoen euro en gaat het om de grootste plantage die ooit in Europa is aangetroffen. In een loods op het uitgestrekte terrein lag 50 ton aan hennep te drogen, vermoedelijk bestemd voor de productie van hennep-olie.

De verkoop van hennep-olie is legaal in Spanje, maar het verbouwen van de plant is verboden. Hennep mag alleen worden geteeld voor gebruik in textiel. Olie mag er niet van gemaakt worden. De eigenaar van de plantage deed het voorkomen alsof hij textiel van de planten maakte, maar in werkelijkheid werd er olie geproduceerd.

De Spaanse politie deelt onderstaande beelden van de operatie.