Stoere truckchick: ’Zelfs al m’n tantes hebben groot rijbewijs’

Het Truckstar festival op het TT circuit trekt bezoekers uit het hele land en ver daarbuiten. Ⓒ Jos Schuurman

ASSEN - Als driejarig meisje ging ze al met haar papa mee in de vrachtwagen naar klanten in Frankrijk. Inmiddels is Désiree van Wijk (26) een grote meid die niemand vreest, al helemaal niet vanachter het stuur van haar eigen – zuurstokroze – truck. „Ik weet geeneens anders. Wilde altijd al zelf rijden. Maar dat geldt eigenlijk voor mijn hele familie. Zelfs al m’n tantes hebben een groot rijbewijs.”