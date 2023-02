Witte Huis: geen rol aliens bij neergeschoten vliegende objecten

„Ik weet dat er vragen en zorgen hierover zijn, maar er is geen indicatie van aliens of buitenaardse activiteit”, aldus de zegsvrouw. Een andere woordvoerder zegt dat de VS nog niet weten om wat voor objecten het gaat. Ze zouden niet worden gezien als bedreiging voor mensen op de grond.

De Amerikaanse autoriteiten hebben deze maand vier vliegende objecten neergehaald. Het eerste object was een Chinese ballon die volgens de VS werd gebruikt voor spionage. Beijing sprak van een uit koers geraakte weerballon.

