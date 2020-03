Veiligheidsdiensten waarschuwden eerder voor pandemie

De voorbereiding op zo’n ramp was onderdeel van de Nationale Veiligheidsstrategie die vorig jaar is gepubliceerd. Toch is hier weinig mee gedaan, schrijft NRC op basis van eigen onderzoek.

Al vanaf 2016 wordt in veiligheidsanalyses, in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), gewezen op het gevaar van pandemieën en het tekort aan intensivecarebedden in zo’n periode. Experts van RIVM, TNO, AIVD en NCTV schreven daaraan mee.

Hun waarschuwingen resulteerden in een paragraaf in het belangrijkste beleidsstuk waarop het kabinet zijn nationale veiligheidsstrategie baseert. „Het risico van een uitbraak van een (ernstige) infectieziekte zoals een grieppandemie blijft (...) reëel”, staat in het document. „De Rijksoverheid voert op strategisch niveau beleid uit om hierop voorbereid te zijn.”