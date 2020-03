Verbazing om duizenden smurfen in Frankrijk: ’Een beetje lol’

De blauw geschminkte smurfen kwamen afgelopen zaterdag samen in Landerneau. Doel was om het Guinness World Record te breken met meer dan 3500 smurfen. Daarmee zouden ze een Duitse cosplaygroep van de troon stoten. Vorig jaar kwamen 2762 smurfen bijeen in Lauchringen.

Het nieuws van de mars raast over het internet. Ook in de Verenigde Staten worden de videobeelden gretig gedeeld. CBS News en de Washington Post verbazen zich. Op de dag van de Mars was Italië al geheel op slot.

Een dag na de bijeenkomst verbood de Franse regering bijeenkomsten met meer dan duizend deelnemers, in een poging om het coronavirus in te dammen.

De deelnemers waren zaterdag nog zorgeloos. „We hebben bedacht dat we ons geen zorgen moeten maken, en dat wij als Fransen niet moeten opgeven, we moesten en zouden het wereldrecord bemachtigen, en nu zijn we de besten op aarde!”, liet een deelnemer weten. „Er is geen risico. Wij zijn smurfen! We gaan ook het coronavirus smurfen!”

Dinsdag nog moest burgemeester Patrick Leclerc van Landerneau de mars verdedigen. De recordpoging was nodig om de ’allesomvattende somberheid’ in te dammen. „We moeten niet stoppen met leven. Het was een mogelijkheid om te laten zien: we are alive”, aldus de burgervader. „We haalden onze kostuums uit alle winkels in de regio en dachten: een beetje lol doet goed, op dit moment.”

Op woensdag waren er 1700 coronabesmettingen en 33 ’corona-doden’ bevestigd in Frankrijk, meldde de Johns Hopkins University. Diezelfde dag sprak de Wereldgezondheidsorganisatie voor het eerst van een pandemie.