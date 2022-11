Opmerkelijk ’wereldrecord’ in Spanje: 32 ton wiet in beslag genomen

In het kader van de actie, die 'Tuinen' is gedoopt, deed de politie invallen in het hele land, onder meer in de steden Valencia en Toledo. Doelwit was een organisatie die zich bezighield met zowel de productie als de distributie van cannabis. Op de locaties waar invallen waren, werd cannabis verbouwd, verwerkt of opgeslagen. Twintig personen van tussen de 20 en 59 jaar oud zijn aangehouden.

De drugs waren bestemd voor zowel de binnenlandse als de Europese markt. Nederland, Zwitserland, Duitsland en België waren de belangrijkste bestemmingen, aldus de politie.