Organisatie Rotterdams Zomercarnaval trekt teugels aan: ’vulgair dansen’ tijdens parade verboden

De organisatie van het Zomercarnaval schrijft op haar website dat dansen „heel provocerend en/of vulgair” kan zijn. Specifiek bubbling is door de organisatie in de ban gedaan. maar eigenlijk is elke dans waarbij „bepaalde seksuele bewegingen op straat worden nagebootst” uit den boze. Dat is te lezen in het reglement op de website van de organisatie.

Familiefeest

De directrice van Rotterdam Unlimited Zomercarnaval, Eva van der Vegt, legt tegen Rijnmond uit waar dit vandaan komt. „Het is een familiefeest waar kleine kinderen komen. We willen dat het voor iedereen blijft.” Volgens van der Vegt zijn er de afgelopen jaren meerdere klachten binnengekomen over aanstootgevend gedrag. Iets wat de organisatie dit jaar wil voorkomen.

Volgens van der Vegt gaat het vooral om een oproep op „goed fatsoen van de deelnemers” en zijn het geen harde regels. Dat dit lastig te handhaven is, erkent Van der Vegt ook: „We willen het echt per geval bekijken. We bespreken dit dan met meerdere mensen en zullen daarbij niet over één nacht ijs gaan.” Voor mensen die meerdere keren in overtreding gaan kan dan bijvoorbeeld uitsluiting voor dit jaar of meerdere jaren volgen.