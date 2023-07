’Iceman’ Wim Hof voor 67 miljoen aangeklaagd nadat tiener (17) verdronk in zwembad

Het is 10 augustus 2022, wanneer de Californische advocaat Raphael Metzger zijn dochter Madelyn Rose levenloos in het zwembad aantreft. Reanimatie mag niet meer baten. Volgens de lijkschouwer zijn haar toxicologische tests schoon en zijn er geen tekenen van fysieke afwijkingen, zoals een hartritmestoornis. De conclusie: Madelyn overleed door accidentele verdrinking.

Metzger laat het daar niet bij. Hij spant een rechtszaak aan tegen Wim Hof en zijn bedrijf Innerfire, waarin hij hen beiden beschuldigt van de onrechtmatige dood van Madelyn. Zijn dochter zou vlak voor haar dood op haar computer hebben gezocht naar Hofs oefeningen. Die zouden haar zijn aangeleerd door Tammy, de ex-vrouw van Raphael en moeder van Madelyn. Zij wordt eveneens verantwoordelijk gehouden door de advocaat voor nalatigheid.

Waarschuwingen

Raphael Metzger eist 67 miljoen dollar aan schadevergoeding en vraagt rechtbanken om van Hof te eisen dat hij waarschuwingen op zijn website en promotiemateriaal plaatst dat de methode gevaarlijk is en „nooit in het water mag worden gedaan vanwege het risico op verdrinking en de dood.”

De Wim Hof-methode bestaat uit een aantal series van krachtig inademen, kort uitademen en na een aantal herhalingen even helemaal stoppen met ademen. Zo kan de adem steeds langer worden ingehouden, maar volgens critici kan het ook leiden tot hyperventilatie en bewusteloosheid. Als dat onder water gebeurt, kan dat fataal zijn. Madelyn Rose zou niet hebben geweten dat ze de oefeningen niet in het water had mogen doen.

Enahm Hof, zoon van Wim Hof en CEO van Innerfire stelt echter tegenover Amerikaanse media dat de beschuldigingen nergens op slaan. Het bedrijf zou er alles aan doen om te waarschuwen de ademhalingsoefeningen nooit te doen voordat je je onderdompelt in water. Op Hofs website staan ook schriftelijke en videowaarschuwingen over de ademhalingstechnieken. „Oefen nooit tijdens het besturen van een voertuig of in of nabij water”, luidt een disclaimer.

’Het doet me pijn’

Volgens Enahm Hof is de rechtszaak een poging om zijn vader en het bedrijf onterecht de schuld te geven van een vreselijke tragedie. „Het doet me pijn dat meneer Metzger het overlijden van zijn dochter gebruikt om zijn ex-vrouw en ons aan te klagen”, zei hij tegen outsideonline.com.

Wim Hof en Innterfire hebben inmiddels meerdere moties ingediend om de rechtszaak af te beëindigen. In één daarvan staat dat Hof geen zakelijke belangen heeft in Californië en nooit producten op de markt heeft gebracht of verkocht aan inwoners van de staat. Tammy heeft een wederzijdse aanklacht gedaan tegen haar ex-man, waarin ze stelt dat de rechtszaak de zoveelste tactiek is in de scheidingsprocedure die haar en hun dochter martelde.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat iemand is verdronken die de ademhalingsoefeningen van Wim Hof deed. In 2016 en 2017 werden er meerdere verdrinkingsdoden in verschillende landen gelinkt aan de ademhalingsoefeningen van Wim Hof. De zoon van Hof en directeur van diens bedrijf zei daar over: „Het is knap lullig, maar dan moet je de oefeningen maar niet onder water doen. Overal op onze site en bij al onze uitingen waarschuwen we mensen, meer kunnen we niet doen.”