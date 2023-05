Een dode en honderden gewonden bij titelfeest van Napoli

Nadat bekend werd dat de 26-jarige man was overleden, gingen bekenden en familieleden naar het ziekenhuis waar hij lag en sloopten er een deel van de eerste hulp. Of de man bewust was neergeschoten of dat het een ongeluk was, is nog niet bekend. Het is volgens persbureau ANSA ook nog niet duidelijk of de man is neergeschoten tijdens het vieren van de titel.

Veel mensen schoten in Napels vuurwerk af nadat de wedstrijd tussen Udinese en Napoli was afgelopen en de ploeg uit Napels genoeg punten had verzameld om niet meer ingehaald te kunnen worden. Meerdere mensen raakten gewond doordat ze werden geraakt door vuurwerk. Ziekenhuizen moesten veel mensen behandelen met hand- en oogverwondingen. Ook hadden meerdere mensen te veel rook ingeademd.

Bij de wedstrijd in Udine raakten acht mensen gewond toen Napoli-fans massaal het veld betraden na het laatste fluitsignaal. Op wedstrijdbeelden is te zien hoe het veld in een mum van tijd volstaat met uitzinnige Napoli-supporters. Volgens lokale bestuurders zouden ook fans van Udinese het veld hebben betreden, wat leidde tot vechtpartijen met de fans van Napoli.

Direct na het laatste fluitsignaal barstte een groot volksfeest los in de Zuid-Italiaanse stad. Door de hele stad gingen mensen de straat op. Op beelden is te zien dat de straten snel volledig rood zien doordat er zoveel fakkels worden aangestoken. Het Piazza del Plebiscito stroomde vol met fans die met vlaggen zwaaiden en fakkels aanstaken.