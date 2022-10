Amerikaanse vissers beschuldigd van valsspelen: ’Dit is diefstal’

Chase Cominsky en Jake Runyon werden tot de winnaars uitgeroepen na de weging van hun vangst in het Eriemeer bij Cleveland. Maar een man - mogelijk iemand van de jury - die hun vangst niet vertrouwde, sneed de vissen open en stuitte op meerdere verzwarende materialen. Met zijn handen haalde hij onder meer lood uit de vis. Degenen met de zwaarste vis zou de wedstrijd van afgelopen vrijdag winnen, inclusief het prijsgeld van in de duizenden dollars.

Andere deelnemers van het Pro Fishing Tournament kunnen er niet over uit en confronteren een van de vermeende valsspelers, zo is te zien op beelden op sociale media. De wedstrijdleider moest eraan te pas komen om de winnaar ongeschonden weg te laten komen. „Jij vertrekt nu, en niemand raakt hem aan.” Zijn partner Cominsky was niet van de partij toen de ontdekking werd gedaan. Het gaat volgens Amerikaanse media om een van de grootste visfraudezaken in het land.

De twee vissers zijn al eens eerder beschuldigd van bedrog, meldt The Toledo Blade. Runyan wist in het verleden meerdere vistoernooien te winnen, zoals recent nog de Blaster Walleye Fall Brawl and the Walleye Slam. Daarmee wonnen ze meer dan drie ton. Het is nog maar de vraag wat er nu met die overwinningen gaat gebeuren. „Hoe vaak heb je dit wel niet gedaan?!” wordt Runyon toegeschreeuwd. „Je hebt f***ing duizenden dollars van iedereen gestolen!”