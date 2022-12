Premium Het beste van De Telegraaf

Verdriet om Zeg ’ns Aaa-acteur John Leddy (1930 - 2022) ’Dood komt dichtbij nu ook John is overleden’

Door Kitty Herweijer en Jan Uriot Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Acteur John Leddy, vooral bekend van de tv-serie Zeg ’ns Aaa, is op Eerste Kerstdag overleden. Dat maakte zijn familie maandag bekend. Leddy is 92 jaar geworden. Hij speelde jarenlang de rol van Koos Dobbelsteen in de tv-serie. ’De dood komt wel dichtbij nu ook John ons is ontvallen,’ zegt voormalig tegenspeelster Carry Tefsen