’Zij zat ernaast en wist dat hij niet mocht rijden’ Justitie vervolgt ook moeder van jongen die zonder rijbewijs kind van 4 jaar doodreed in Hoogezand

Door Sander Dekker Kopieer naar clipboard

Groningen - Volgens justitie maakte de moeder het mogelijk dat haar toen 18-jarige zoon achter het stuur kroop zonder rijbewijs, in de namiddag van 24 februari 2021. Zij wist dat hij niet mocht rijden. Tijdens de rit reed de man de 4-jarige Bam (uitspraak Bem) aan op de Neptunus in Hoogezand, op steenworp afstand van zijn huis. Hij was met kinderen aan het spelen in de wijk.