Pastoor (83) die in jaren ’70 uitvaart leidde van meisje (8) blijkt zelf de moordenaar te zijn

Na bijna 50 jaar is de moord op het destijds 8-jarige Amerikaanse meisje Gretchen Harrington opgelost. Harrington werd in 1975 vermoord door notabene de man die later als pastoor haar begrafenis zou leiden. De Amerikaanse justitie meldt in een persbericht dat de 83-jarige David Zandstra de moord zou hebben bekend. ,,Deze man is de ergste nachtmerrie van iedere ouder”.

Harrington zou op 15 augustus 1975 haar huis hebben verlaten om naar bijbelschool te wandelen. Even verderop zou de toen 35-jarige Zandstra haar vanuit zijn auto hebben aangesproken. Hij zou haar hebben gevraagd haar kleren uit te trekken, maar dat weigerde ze. Vervolgens zou hij haar dood hebben geslagen en haar lichaam in een bos hebben gedumpt. Zandstra zou zelf aan de bel hebben getrokken toen het kind niet kwam opdagen bij een bijeenkomst. Er werd direct een grote zoektocht gestart, maar Gretchen werd niet gevonden. Haar lichaam werd twee maanden later pas gevonden. Vriend van de familie Volgens de aanklagers was Zandstra een vriend van de familie. Hij zou zelfs hebben geholpen bij de zoekactie naar Harrington. Volgens bronnen zou hij zelfs de begrafenis van de 8-jarige hebben geleid. Zandstra kwam destijds zelf ook als verdachte in beeld omdat een getuige zijn auto meende te herkennen, maar hij ontkende in alle toonaarden. Uiteindelijk moest de politie hem laten gaan wegens gebrek aan bewijs. Daarna heeft de politie nooit meer een andere verdachte op het oog gehad. Tot eerder dit jaar, toen een vrouw tegen onderzoekers zou hebben gezegd dat zij dacht dat Zandstra wel eens de dader zou kunnen zijn. Hij zou uiteindelijk afgelopen week tijdens een ondervraging hebben bekend, hij wordt aangeklaagd met moord en ontvoering van een minderjarige. Op het moment dat hij gearresteerd werd was hij nog werkzaam als pastoor in de Amerikaanse staat Georgia. „Hij is de ergste nachtmerrie van iedere ouder", zei de officier van justitie van Delaware County tegen verslaggevers.