Bosbranden ten zuiden van Bordeaux bijna onder controle

Binnenland

Dit jaar veel meer bosbranden

Ook in ons land heeft de brandweer de handen vol aan natuurbranden. Tot maandagmiddag 17.00 uur waren er dit jaar al 324 meldingen binnen van een bos-, heide- of veenbranden. En dat zijn er fors meer dan in 2021 toen de teller over het hele jaar uitkwam op 212.