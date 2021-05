'Niet 26.000, maar slechts 50 huizen in Gronings aardbevingsgebied moeten worden versterkt'

Tot nu toe zijn slechts 2000 huizen versterkt, en is de helft van de 26.000 huizen geïnspecteerd. Met dat inspecteren kan worden gestopt, zegt de NAM. Doordat het gebied nu veilig genoeg is geworden, is de kans op een zware aardbeving fors kleiner geworden. „Dus is die versterkingsoperatie niet meer nodig”, aldus Atema.

Omdat de gaskraan dichtgaat, wordt Groningen net zo veilig als Friesland of Zeeland, stelt Atema.

Het ministerie is helemaal niet blij met de stelling van de NAM. De conclusie om te stoppen is voorbarig, stellen de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in een gezamenlijke reactie. Alle huizen moeten volgens de ministeries worden bekeken.