Franse burgemeesters zijn het zat

Burgemeester Alain Hébert is er klaar mee. Net als zoveel andere burgemeesters in Frankrijk.

door Eveline Bijlsma - De helft van de 36.000 Franse burgemeesters ziet zichzelf niet nog eens zes jaar op het gemeentehuis zitten. Ook burgervader Alain Hébert stelt zich niet herkiesbaar. ,,Ik word regelmatig mijn bed uit gebeld voor een loslopende hond.” Vanuit het gemeentehuis van het Normandische dorpje Sainte-Colombe-la-Commanderie wijst burgervader Alain Hébert (65) trots naar twee opgeknapte panden aan de overkant van de weg. ,,We hebben weer een huisarts en een verpleegster. We hebben erg ons best moeten doen om ze hier te krijgen, zoals zoveel plattelandsgemeenten hadden we geen medici meer.”