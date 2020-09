Rat wint gouden medaille: ’Een held’

Magawa, een zogenaamde Gambiahamsterrat, krijgt de gouden medaille van de People’s Dispensary for Sick Animals (PSDA), een organisatie van Britse veteranen. De rat heeft in de afgelopen zeven jaar van zijn carrière liefst 39 landmijnen en 28 stuks ongeëxplodeerde munitie gelokaliseerd.

Na jaren van gewapende conflicten is de bodem van Cambodja letterlijk veranderd in een mijnenveld. Er zouden miljoenen explosieven liggen. Tientallen mensen worden ieder jaar gedood of raken gewond, schrijft CNN. Cambodja heeft het hoogste aantal amputaties ter wereld.

Een grote opruimactie, gecoördineerd door de overheid maar met hulp van westerse landen, duurt al jaren voort. Het werk is gevaarlijk en ingewikkeld. Maar gelukkig is er Magawa. De rat is speciaal opgeleid om explosieven op te snuffelen – en heeft een biologisch voordeel op de mens: zijn gewicht zorgt níet voor ontploffing. Hij kan onbezorgd op een mijn gaan staan.

Training

Een kind doet de was, lijkt het. Maar zo simpel is het niet. De ratten, gezien als bijzonder intelligent, worden jarenlang opgeleid om de chemicaliën in landmijnen te kunnen detecteren. Magawa is getraind door de APOPO, de Anti-Persoonsmijnen Ontmijnende Product Ontwikkeling, een Belgische organisatie met hoofdkwartier in Tanzania.

De rat werkt ongeveer 192 keer zo snel als een mens, meldt de organisatie in een ietwat ruwe schatting. Ⓒ AFP

Magawa heeft volgens de PDSA in totaal 141.000 vierkante meter land tot ’veilig gebied’ kunnen verklaren. „Een heldenrat. We prijzen ons gelukkig om zijn toewijding aan het redden van levens te vieren met een gouden medaille”, zegt directeur-generaal Jan McLouglin van de organisatie. Het embleem is op maat gemaakt.

Razendsnel

Magawa is zo snel, dat hij een gebied ter grootte van een tennisveld kan afwerken in een half uur, iets waar een mens vier dagen voor nodig heeft met een metaaldetector, meldt de PDSA aan de BBC en CNN. „Dag in, dag uit redt Magawa’s werk levens, en heeft direct invloed op de mannen, vrouwen en kinderen in de gemeenschappen waarin hij werkt.”