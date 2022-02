Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie: Kernenergie ’Kerncentrales draaien op subsidie’

Door Joris Thijssen Kopieer naar clipboard

Joris Thijssen. Ⓒ Foto DIJKSTRA BV

De discussie over kernenergie heeft vaak iets religieus. Je gelooft erin, of niet. Tegenstanders hebben het niet begrepen, en worden met grote geestdrift bestreden. Terwijl het debat over duurzame energie – en de rol van kernenergie daarin – juist gebaat is bij enige feiten en een nuchtere blik. En dan blijkt dat kernenergie vooral een afleidingsmanoeuvre is.